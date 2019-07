Methode zur verbesserten Wundheilung aus Linz

Primar Andreas Shamiyeh über die am Kepler Universitätsklinikum entwickelte Methode:„Ein völlig neuartiger Ansatz im Sinne der regenerativen Medizin. Die körpereigene Regeneration wird zur besseren Wundheilung stimuliert.“ Blutbestandteile werden vor der Operation entnommen,und so bearbeitet, dass sie länger aktiv sind als normal und dann in einer konzentrierten form in die neue Darmverbindung eingearbeitet. Die Folge ist eine Verbesserung der Wundheilungsabläufe.