Symantec offenbar vor Übernahme durch Broadcom

Milliarden-Deal

Die „Financial Times“ bezifferte das Volumen des Deals auf mehr als 15 Milliarden Dollar (rund 13,3 Milliarden Euro). Im vergangenen Jahr hatte Broadcom bereits das US-Softwareunternehmen CA Inc für 18,9 Milliarden Dollar gekauft. Die geplante Übernahme des Konkurrenten Qualcomm Inc war dagegen an den Sicherheitsbedenken der USA gescheitert.