„Gelsen vermehren sich jetzt explosionsartig“

Eine Billion Gelsen fallen im Moment über Österreich her. Der regenreiche Mai und der extrem heiße Juni haben den lästigen Blutsaugern beste Brutbedingungen beschert. Vor allem die regionalen Gebiete des Landes haben mit einer wahren Invasion zu kämpfen. Wie können solche enormen Mengen an Stechmücken überhaupt entstehen? Wie gefährlich ist die asiatische Buschmücke? Und wie schützt man sich am besten vor den Quälgeistern? Diese Fragen beantwortet der Gelsen-Experte Bernhard Seidel im krone.at-Talk mit Gerhard Koller. Das komplette Interview sehen Sie oben.