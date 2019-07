Messerangriff auf Polizisten endet mit Schuss!

Gegen 14.30 Uhr trafen die beiden Beamten nach der Alarmierung bei der Favoritenstraße ein. Vor Ort wurde ihnen die Tür von einer Frau geöffnet, doch nur einen Augenblick später kam der 73-jährige Verdächtige ohne ein Wort zu sprechen aus der Wohnung, mit einem Messer in seiner Hand. „Zielgerichtet“ sei er auf die Beamten zugegangen, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst am Sonntag. Die beiden Polizisten hätten in der Folge ihre Dienstwaffe gezogen und den Mann mehrmals lautstark aufgefordert, das Messer fallen zu lassen.