Neue Frauen-Power an der ÖH will eine „grüne Uni“

Es ist brütend heiß in der ÖH-Zentrale an der Kaigasse: Frischer Wind weht mit dem Ventilator und den drei neuen Frauen, die ab Juli den Vorsitz übernehmen. Sie wollen Salzburg mehr zur Studenten-Stadt machen. An der Spitze: Keya Baier von der grün-nahen GRAS, Studentin aus Norddeutschland. Eine Power-Frau, die gerne die Stimme für andere erhebt. „Wir stehen für eine nachhaltige Uni“, sagt sie über das GRAS-Programm. Im Detail? „Die grüne Mensa.“ Kein Plastik, mehr Bio.