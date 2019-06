Maurer gegen Wirt: Prozess-Neustart im September

Nachdem das Wiener Oberlandesgericht im März dieses Jahres das Urteil gegen Sigi Maurer wegen übler Nachrede aufgehoben hatte, muss das Verfahren wiederholt werden. Den Termin für den Prozess-Neustart gab die Ex-Grüne am Freitag auf Twitter bekannt: Ab 16. September soll der Fall rund um obszöne Nachrichten an sie bzw. ihr öffentliches, in sozialen Medien erfolgtes Anprangern des Besitzers eines Biergeschäfts neu verhandelt werden. Der Wirt verklagte Maurer, weil nicht er die Nachrichten verfasst habe, wie er erklärte. „We‘ll come prepared“, fügte Maurer in ihrem Tweet noch hinzu.