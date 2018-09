Maurer vor Gericht: „Nein, ich bereue es nicht“

Jeder Gast hatte Zugang zum PC

Der angebliche Urheber der Nachricht dementierte bis zuletzt, die Nachricht auch tatsächlich verschickt zu haben, so auch am Dienstag. Den Facebook-Zugang verwende er lediglich geschäftlich, nicht aber privat oder in seiner Freizeit, schilderte er vor Gericht. Ebenso werde auch der Computer in seinem Craft-Beer-Geschäft lediglich für geschäftliche Zwecke benutzt. Zudem erklärte er, dass auch seine Gäste Zugang zu dem PC hätten. Zumal er an diesem Tag zahlreiche Male sein Lokal verlassen hätte. „Wieso lassen Sie das Lokal unversperrt?“, so der Richter. „Das sind ja nur Biere“, so die Antwort des Klägers.