Nach Drecks-Nachricht: Grün-Politikerin geklagt

Nachdem ein Wirt die grüne Politikerin Sigrid Maurer in einer privaten Facebook-Nachricht obszön beleidigt haben soll, setzte es nun eine Anzeige - allerdings für das Opfer der Verbalattacke: Indem sie die Botschaften auf Twitter veröffentlichte und anprangerte, habe sie seine „Persönlichkeitsrechte in eklatanter Weise verletzt“, so der Anwalt des Gastronomen.