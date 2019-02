Jetzt fordert Bierwirt von Sigi Maurer 50.000 Euro

Der Gerichtsstreit zwischen der ehemaligen grünen Abgeordneten Sigi Maurer und einem Wiener Bierlokal-Besitzer geht in die nächste Runde: Der Wirt, der in einem aufsehenerregenden Prozess um üble Nachrede gegen die Ex-Politikerin in erster Instanz gewonnen hatte, will mehr - viel mehr: Er fordert jetzt 50.000 Euro von der 33-Jährigen. Maurer zeigt sich weiter kämpferisch: „Ich plane zu gewinnen!“