Das ist die schnellste Werkstatt der Welt

Für diesen Spezialistenjob gibt es eine eigene Ausbildung: In Motorsport-Colleges werden Mechaniker in Englandvorbereitet. In niedrigen Serien geht es zum Praxissammeln, ehe die Königsklasse ruft. Reich wird keiner der 400 Mechaniker in der Formel 1, auch wenn er 200 Tage im Jahr nicht zu Hause ist. Die Jahresgage beträgt an die 40.000 Euro. Um die Motivation hochzuhalten, gibt es Bonuszahlungen für WM-Punkte, Podestplätze und Siege. Die meisten aber machen es aus Liebe zum Motorsport.