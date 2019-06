Im Osten von Klagenfurt fließt wieder der Strom

„Stadtwerke“-Sprecher Harald Raffer: „In der Leitzentrale wurden sofort Umschaltungen vorgenommen, um Elektrizität zu liefern. Wie in der Vergangenheit könnte eine Ratte Auslöser gewesen sein. Als Folgefehler gab es auch eine Störung in einer Freileitung am Flughafen. “ In den Stadtteilen Welzenegg und Fischl fielen auch zahlreiche Verkehrsampeln aus.