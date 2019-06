Kriminelle auf Beutezug quer durch Kärnten

Gleich mehrere Einbrüche halten derzeit die Kärntner Polizei auf Trab. Am helllichten Tag knackten Unbekannte am Montag auf einem Parkplatz am Klagenfurter Südring den Pkw eines 48-Jährigen und stahlen einen neuen Bohrhammer samt Zubehör. In St. Veit haben Einbrecher in der Nacht auf Dienstag aus einem Lokal Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro erbeutet. Ebenfalls mehrere Hundert Euro Bargeld wurden am Dienstagvormittag aus einem Einfamilienhaus in Villach gestohlen.