Pflegegeld wird künftig an Inflation angepasst

SPÖ: Kurz-Vorschlag zur Pflege „untauglich“

Kritik an diesem Konzept kam am Dienstag naturgemäß von der SPÖ, die in einer eigenen Pressekonferenz zum Thema die Vorschläge von ÖVP-Chef Sebastian Kurz als „untauglich“ bezeichnete. Sie bewarb die rote Alternative, ein eigenes Pflegekonzept, das „Pflegesicherheit“ bringe. Die Vorschläge der ÖVP seien lediglich „Luftblasen“, so Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. „Wenn man genauer hinschaut, dann gefährdet dieser ÖVP-Vorschlag, der ein Konstrukt mit der AUVA vorsieht, aus meiner Sicht die Unfallversorgung in Österreich und würde zur Schließung einiger Unfallkrankenhäuser führen“ - Gleiches gelte für Rehabilitationseinrichtungen der AUVA.