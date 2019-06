Istanbul: Neuwahl endet für Erdogan in Debakel

Bei diesem mit Spannung erwarteten Test ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan durchgefallen: Der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu hat die Bürgermeisterwahl in Istanbul klar gewonnen. „Wer Istanbul verliert, verliert die ganze Türkei“, hatte Erdogan vor den Kommunalwahlen am 31. März noch getönt. Für Erdogan-Verdrossene ist der Erfolg der Opposition ein Zeichen dafür, dass politischer Wandel möglich ist. Einige sehen in Imamoglu schon den nächsten Präsidenten der Türkei. Wahlsieger Imamoglu selbst sagte, die Istanbuler hätten den „Ruf der Demokratie verteidigt“.