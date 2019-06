Konrad Dritter in Tour-de-Suisse-Gesamtwertung

Egan Bernal hat sich in der ersten Bergetappe der 83. Tour de Suisse vom Slowaken Peter Sagan das Trikot des Führenden geholt. Der Kolumbianer distanzierte am Donnerstag alle Gegner, die ihm im Kampf um den Gesamtsieg gefährlich werden können. Er liegt nun 12 Sekunden vor dem Australier Rohan Dennis und 29 vor Patrick Konrad, der Zehnter wurde. Der Sieg ging an den Niederländer Antwan Tolhoek.