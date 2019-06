Wie Wolf! Auch Franzose wird Opfer von Horror-Foul

Eigentor in Minute 95

Frankreich spielt eine halbe Stunde lang in Überzahl. Und kann daraus Kapital schlagen. Ein Eigentor von Englands Aaron Wan-Bissaka in der 95. Minute verhilft Frankfreich zum 2:1-Sieg, nachdem Phil Foden in der 19. Minute das 1:0 für England erzielt und Jonathan Ikone erst in der 89. Minute den Ausgleich für Frankreich besorgt hatte. Ein schwacher Trost für den schwer verletzten Bamba.