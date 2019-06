„Fürchterlich!“ Historischem Tor folgte das Drama

Schon als der Offensivspieler in der 77. Minute nach einem bösen Foul des erst nach Videostudium ausgeschlossenen Vukasin Jovanovic vom Platz getragen wurde, war eine schwere Blessur absehbar. Kurz nach 22.00 Uhr gab es dann nach einer Untersuchung in der Klinik Cattinara in Triest Gewissheit. Noch am Montagabend liefen die Telefone zwischen den ÖFB-Teamärzten sowie den medizinischen Abteilungen von Salzburg und Leipzig heiß, um die weitere Vorgehensweise zu diskutieren. Ergebnis wurde noch keines verlautet.