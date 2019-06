Fronius wälzt in Sattledt intensiv Ausbaupläne

Pettenbach, Sattledt, Steinhaus, Thalheim und Wels - allein in Oberösterreich zählt Fronius fünf Standorte, weltweit bringen es die Traunviertler derzeit auf 30 Gesellschaften. Die Zahl der Mitarbeiter der von Pettenbach aus agierenden Firma liegt mittlerweile bei 4760, davon sind 570 in Forschung und Entwicklung. Und wenn’s um Innovationen geht, ist Fronius immer vorne dabei. Im Oktober 2018 wurde in Thalheim mit SolH2ub zu Forschungszwecken eine Tankstelle eröffnet, bei der aus Sonnenenergie Wasserstoff erzeugt wird.