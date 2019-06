Diamond League: Überragender Weißhaidinger Dritter

Luki stand damit heuer bei allen drei Bewerben der Diamond League auf dem Podest. Zum Auftakt war er in Doha Zweiter, dann in Stockholm Dritter. „Ein Wahnsinn, es läuft heuer einfach großartig“, strahlte der EM-Dritte, der nach dem ersten Durchgang mit seinen 68,14 m, einem neuen Meeting-Rekord, sogar geführt hatte. Und diese 68,14 m sind wahrhaft sensationell! Es war Weißhaidingers bisher viertgrößte Weite überhaupt. Weiter hatte er nur bei seinem Rekord in Rehlingen 2018 mit 68,98 m sowie heuer erneut in Rehlingen (68,57 m) und im Vorjahr in Santa Cruz auf Teneriffa mit 68,21 m geworfen. Die Leistung von Rabat war also gleichzeitig Lukis beste Weite in einem geschlossenen Stadion!