USA: Video zeigt iranische Garden mit Haftmine

Auf dem Video ist zu erkennen, wie sich Menschen an Bord eines Schnellbootes an der Wand eines Öltankers - laut Centcom die Kokoka Courageous - zu schaffen machen und von dort etwas zu entfernen scheinen. Das Boot fährt danach wieder weg von dem Tanker. Centcom sprach von einem „Haftminenangriff“ im Golf von Oman. Die Menschen an Bord des iranischen Schnellbootes vom Typ „Gashti“ seien aber nicht dabei „beobachtet und aufgenommen“ worden, wie sie eine Haftmine anbrachten, sondern eine nicht explodierte wieder vom Schiffskörper entfernten, so das US-Militär.