Eskalation USA/Iran: Gegenseitige Terrorvorwürfe

Schwere Eskalation zwischen den Erzfeinden USA und Iran: Zunächst stufte die US-Regierung am Montag die iranischen Revolutionsgarden offiziell als „Terrororganisation“ ein. Wie Präsident Donald Trump mitteilte, wurden die mächtigen Garden auf eine entsprechende Schwarze Liste gesetzt. Auch die Eliteeinheit der Revolutionsgarden, die Al-Quds-Brigaden, seien davon betroffen, so Trump. Kurz darauf konterte der Iran: Die USA würden nun in Bausch und Bogen als „staatlicher Förderer des Terrorismus“ angesehen, hieß es am Montagabend.