Öltanker-Angriff: Angst vor neuem Golfkrieg wächst

„Es ist unsere Aufgabe, in der Straße von Hormus für Sicherheit zu sorgen“

Dass sein Land beschuldigt werde, für Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman verantwortlich zu sein, sei alarmierend, hatte zuvor der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Abbas Mousavi, gesagt. „Es ist unsere Aufgabe, für Sicherheit in der Straße zu sorgen, und wir haben die Besatzung der angegriffenen Tanker so schnell wie möglich gerettet.“ Der Iran sieht es als seine Aufgabe an, die Sicherheit in der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus zu gewährleisten.