Transfer-Rekord! Real investiert so viel wie nie

Nach fünf Jahren ohne spektakulärem Transfer greift Real Madrid nach einer enttäuschenden Saison so tief in die Tasche wie noch nie zuvor. Die Königlichen sollen laut „Marca“ mit dem Transfer von Ferland Mendy bereits 303 Millionen Euro ausgegeben haben, 49 Millionen mehr als im Rekordjahr 2009 als man unter anderem Cristiano Ronaldo, Kaka und Karim Benzema verpflichtete, hieß es am Donnerstag.