Bora-Sprinter Bennett gewann 3. Dauphine-Etappe

Der irische Radprofi Sam Bennett hat am Dienstag beim Criterium du Dauphine in überlegener Manier den Massensprint der dritten Etappe gewonnen. Der 28-Jährige aus dem Bora-Rennstall feierte vor dem Belgier Wout van Aert und Davide Ballerini aus Italien seinen bereits achten Saisonerfolg. Die Gesamtwertung mit dem Belgier Dylan Teuns an der Spitze blieb auf dem flachen Abschnitt von Le Puy-en-Velay nach Riom (177 km) unverändert. Am Mittwoch folgt ein 26-km-Einzelzeitfahren in Roanne.