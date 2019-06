Sensation! Verena Preiner fixiert Olympia-Ticket

Jetzt Nummer 3 der Welt

Preiner schob sich mit dieser Leistung sensationell auch auf den dritten Platz der aktuellen Weltbestenliste im Siebenkampf vor. Nur die Britin Katarina Johnson-Thompson (6813) und die Lettin Laura Ikauniece (6476) liegen vor der Oberösterreicherin. Sie rückte mit ihrer neuen Bestleistung in der „ewigen“ österreichischen Bestenliste auch deutlich näher an Ivona Dadic (6552) heran. Dadic bestreitet ihren ersten Siebenkampf in der WM-Saison erst am 29./30. Juni in Ratingen (D). Die Stärke der österreichischen Mehrkämpferinnen ist einmalig. Nach diesem Duo kommt ja noch Sarah Lagger, Vize-Weltmeisterin bei den Juniorinnen, die heuer ihren Höhepunkt bei der U20-EM in Gävle (Sd) im Juli hat.