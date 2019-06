5000 Euro „Kopfgeld“ auf Würge-Mörder ausgesetzt

Die zweifache Mutter wehrte sich heftig gegen ihren Mörder, es fanden sich auch Hautreste und Blut des Täters unter ihren Fingernägeln. Die Täter-DNA ist bekannt und wurde in der Gendatenbank gecheckt. Das brachte aber keinen Erfolg, damit ist klar, dass der Mörder noch nie „erkennungsdienstlich erfasst“ worden war, also kein amtsbekannter Verbrecher ist. Doch der Angreifer, der Brigitte G. neben dem Diskonter, in dem sie als Filialleiterin im Amstettener Stadtteil Greinsfurth arbeitete, auflauerte, muss Kratzspuren haben - an Händen, Hals oder im Gesicht.