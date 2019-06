Marko Arnautovic: „Es ist noch lange nicht vorbei“

Österreichs Nationalteam hat im dritten Anlauf in der laufenden EM-Qualifikation den ersten Sieg eingefahren. Die Österreicher setzten sich am Freitagabend in Klagenfurt gegen Slowenien mit 1:0 (0:0) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der kurz zuvor eingewechselte Kärntner Guido Burgstaller in der 74. Minute. Trainer Franco Foda war zufrieden, Marko Arnautovic freut sich schon auf die nächste Aufgabe gegen Nordmazedonien am Montag (20.45 Uhr) in Skopje. Hier die Stimmen zum Spiel: