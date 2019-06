Bio-Wende führt zum Streit

Zum Auslöser des Schlagabtausches kam es zum Ende der Ära Köstinger als Agrarministerin. Die scheidende Ressortchefin hatte die Bio-Wende kritisiert. Alarmierend sei, wenn „im Burgenland der Umstieg auf den Biolandbau ohne Rücksicht auf die Marktnachfrage zwangsverordnet“ werde. So drohe ein Preisverfall, da es einen Markt für 100 Prozent Bio gar nicht gäbe, ließ Köstinger verkünden. Sie ortete sogar „aufkommende kommunistische Verhältnisse“. Das kam bei der SP im Burgenland nicht gut an. Ein erklärtes Ziel von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist die Bio-Wende. Dem pflichtet SP-Landesgeschäftsführer Christian Dax freilich voll bei: „Wir stehen zu unserem Bio-Weg. Es ist ein Skandal, dass Elisabeth Köstinger diese Bemühungen um gesunde Lebensmittel und eine intakte Natur so beschimpft.“