Umfragetief, Personaldebatten: Krisengipfel in SPÖ

Drozda: „Gerüchte entbehren jeglicher Grundlage“

Drozda, selbst massiv in der Kritik, rückte nun zur Verteidigung aus: „Die Gerüchte und Spekulationen um Zeiler entbehren jeglicher Grundlage“, schreibt er in einem E-Mail an SPÖ-Funktionäre. Erst am Mittwoch habe Altkanzler Franz Vranitzky Rendi-Wagner in einem Gespräch Unterstützung zugesichert, behauptet Drozda.