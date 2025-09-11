Horror: Autofahrer in Tunnel plötzlich bewusstlos

Es ist eine Horrorvorstellung für jeden Verkehrsteilnehmer, die Donnerstag kurz vor Mittag in Tirol Realität wurde. Ein Autofahrer (49) wurde bei der Fahrt durch den Roppener Tunnel auf der Inntalautobahn bei Karres plötzlich bewusstlos. Ein schwerer Unfall war die Folge.
Der 49-jährige Italiener war Donnerstag gegen 11.45 auf der Inntalautobahn Richtung Landeck unterwegs. Ausgerechnet im Roppener Tunnel, der einspurig mit Gegenverkehr geführt wird, passierte es. Aus vorerst bekannter Ursache wurde der Italiener am Steuer plötzlich bewusstlos. Sein führerloses Fahrzeug geriet immer weiter auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal in den vorschriftsmäßig entgegenkommenden Pkw eines 70-Jährigen.
Tunnel mehr als eineinhalb Stunden gesperrt
Der Aufprall war heftig und der 70-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Wie durch ein Wunder kam der 49-Jährige hingegen mit ein paar Schrammen davon. Beide Fahrzeuge wurden beim Zusammenstoß stark beschädigt. Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich schwierig. Der Tunnel musste mehr als eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der verletzte 70-Jährige wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
