Horror: Autofahrer in Tunnel plötzlich bewusstlos

Tunnel mehr als eineinhalb Stunden gesperrt

Der Aufprall war heftig und der 70-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Wie durch ein Wunder kam der 49-Jährige hingegen mit ein paar Schrammen davon. Beide Fahrzeuge wurden beim Zusammenstoß stark beschädigt. Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich schwierig. Der Tunnel musste mehr als eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der verletzte 70-Jährige wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.