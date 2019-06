„Rendi-Wagner wird die Führung nicht zugetraut“

In der politischen Landschaft Österreichs ist in den vergangenen Wochen kein Stein auf dem anderen geblieben. Meinungsforscher Peter Hajek von Unique Research war am Dienstag zu Besuch im krone.tv-Studio und erläuterte im Gespräch mit Gerhard Koller die aktuellen Umfragewerte für die einzelnen Parteien sowie die daraus resultierenden möglichen Konsequenzen für die Neuwahlen im September. Und da sieht der Experte vor allem für Rot schwarz: Die SPÖ schaffe es einfach nicht, die Wähler zu mobilisieren, Parteichefin Pamela Rendi-Wagner „wird die Führung der Republik nicht zugetraut“.