Seniorin (86) soll Unterhalt für Sohn (60) zahlen!

In der deutschen „Bild“-Zeitung berichtet die Pensionistin aus Nordfriesland: „40 Jahre lang habe ich in die Rentenkasse eingezahlt, um im Alter niemandem zur Last zu fallen. Jetzt will das Amt Geld von mir. Das macht mich unendlich traurig.“ Von ihren 1734 Euro Alters- und Witwenrente im Monat soll sie 234 Euro ihrem Sohn (60) als Unterhalt zahlen, weil er wegen psychischer Probleme nicht arbeiten gehen kann. Dabei hat sie keinen Kontakt zu ihm.