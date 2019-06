Wetterprognose: Wüstenhitze, Gewitter und Gelsen

Gewitter im Anrollen

Aber auch Gewitter sind wieder mit von der Partie, wie die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) prognostiziert. Zuerst noch vereinzelt (in den westlichen Nordalpen, Bergland im Süden und Südosten), ab Mittwoch dann in der gesamten Osthälfte - teils ziemlich heftig. Laut Ubimet besteht bei dieser Wetterlage mit nur schwachem Höhenwind die Gefahr von großen Regenmengen in kurzer Zeit.