Kein Handschlag zwischen Trump und May in London

US-Präsident Donald Trump ist im Rahmen seines Staatsbesuchs in Großbritannien am Dienstag in London mit der scheidenden Premierministerin Theresa May zusammengetroffen. Der erwartete Handschlag zwischen den beiden blieb aus (siehe Video oben), als Trump und First Lady Melania von May und ihrem Ehemann Philip im britischen Regierungssitz Downing Street empfangen wurden. Nach dem Termin lobte May in einer gemeinsamen Pressekonferenz zwar die „kostbare und tiefgreifende Freundschaft“ zwischen den Briten und den USA, betonte aber zugleich die Differenzen mit Trump.