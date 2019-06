Hier trifft der US-Präsident auf „Baby-Trump“

Der dreitägige Staatsbesuch von Donald Trump in Großbritannien hat die Kreativität seiner Kritiker offenbar beflügelt. So wurde er am Dienstag beispielsweise mit einem riesigen Ballon in Form eines Babys mit dem Gesicht des US-Präsidenten von Demonstranten begrüßt. In einem Video wurde sogar festgehalten, wie er in seiner Limousine an den Demonstranten vorbeifährt. Am Trafalgar Square wurde eine fünf Meter hohe Trump-Figur aufgestellt, die mit heruntergelassener Hose auf einer Goldtoilette sitzt. Umweltaktivisten mähten einen gigantischen Penis, um das Staatsoberhaupt auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.