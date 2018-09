Flugverspätungen sind weiter im Steigen

Streiks, Pleiten, Pech und Pannen - es gibt viele Gründe, warum ein Flieger mit Verspätung abhebt. Im Vorjahr war der Wiener Airport mit einer Quote von 21 Prozent der zweitpünktlichste. Dies ergab eine Analyse des Fluggasthelfer-Portals AirHelp. 2018 bildete Frankfurt das Schlusslicht. Hier hatte jeder dritte Flieger Probleme beim Abheben. Allerdings wurden an der Verkehrsdrehscheibe am Main mehr als 150.000 Flüge abgewickelt, in Wien mit 72.000 knapp die Hälfte.