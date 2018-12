Gatwick: Scharfschützen suchen nach Drohnenpiloten

Nach den Störungen durch Drohnen am Londoner Flughafen Gatwick hat die Polizei britischen Medienberichten zufolge Scharfschützen und einen Helikopter eingesetzt, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Auch die britische Armee war im Einsatz: „Wir werden die Streitkräfte einsetzen, um die Lage in den Griff zu bekommen“, sagte Verteidigungsminister Gavin Williamson dem Fernsehsender Sky News. Weil mehrfach Drohnen über der Startbahn kreisten, mussten am Mittwoch und Donnerstag die Flugzeuge am Boden bleiben, wie der siebentgrößte Flughafen Europas via Twitter mitteilte. Auch Flüge von und nach Österreich sind betroffen. Laut einem Bericht der BBC wird frühestens am Freitagmorgen wieder von Gatwick aus geflogen.