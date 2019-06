Militär sollte Kriegsschiff vor Trump verstecken

Die Siebte Flotte der US-Marine sei von einem Trump-Mitarbeiter angewiesen worden, die USS John McCain zu verstecken, sagte der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan am Sonntag. Er betonte aber: „Die Anweisung wurde nicht befolgt.“ Das Militär dürfe nicht „politisiert“ werden, so Shanahan am Rande einer Asien-Reise. „Ich werde damit in einer angemessenen Art und Weise umgehen.“