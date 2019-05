Trotz des Kurz-Sturzes hatte Vdb Zeit für Greta

Trotz aller Turbulenzen am Montag - der österreichischen Übergangsregierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde das Misstrauen augesprochen, der Bundespräsident musste daraufhin erste Schritte in die Wege leiten - hatte Alexander Van der Bellen kurz auch Zeit für die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. „Ich bewundere sie schon lange“, sagte das Staatsoberhaupt in einem Video auf seiner Facebook-Seite nach dem Treffen in der Hofburg. Thunberg, die sich davor mit Arnold Schwarzenegger getroffen hatte, rief dazu auf, am Freitag bei dem Klimastreik am Heldenplatz mitzumachen: „Wir sehen uns dort!“