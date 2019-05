Messenger gegen geplantes Aus für Verschlüsselung

Verschlüsselten Diensten droht Verbot

Die Pläne Seehofers sehen laut „Spiegel“ vor, dass Unternehmen, die die Kommunikation ihrer Kunden nicht offenlegen, in Deutschland nicht mehr genutzt werden dürfen. Bis Ende des Jahres will der Innenminister sein Vorhaben umsetzen, gegen das es allerdings auch Widerstand beim Koalitionspartner SPD gibt. Bisher ist in Deutschland nur eine sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung möglich, für die ein Trojaner auf das Smartphone von Verdächtigen aufgespielt werden muss.