Pro-Europäer in Irland vorn, Tschechien wahlfaul

Begleitet von Sorgen vor einem Erstarken nationalistischer und populistischer Kräfte in der EU geht die Europawahl in den dritten Tag. Am Samstag sind die Bürger in Lettland, Malta und der Slowakei sowie französischen Überseegebieten zur Abstimmung aufgerufen. In Tschechien - wo sich erneut eine extrem niedrige Wahlbeteiligung abzeichnet - und Irland - wo die pro-europäische Regierungspartei vorne liegt - sind die Wahllokale bereits seit Freitag geöffnet, am Donnerstag bereits war in den Niederlanden und Großbritannien abgestimmt worden.