Von 23. bis 26. Mai wählen die Bürger der 28 EU-Mitgliedsländer ein neues EU-Parlament. In Österreich werden die Wahllokale, wie in den meisten anderen Staaten auch, am Sonntag, den 26. Mai geöffnet sein. Doch worum geht es eigentlich bei der EU-Wahl, wer tritt an und warum ist es - trotz der großen Anzahl an Wählern - wichtig, dass wir abstimmen? krone.at hat die wichtigsten Fragen und Antworten zur EU-Wahl zusammengetragen.