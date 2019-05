Foto mit Lauda-Kappe rührt die Formel-1-Welt

In der Mercedes-Box wird Lauda, der 1975 und 1976 in Monaco triumphierte, nun nicht mehr auftauchen. Lange hat man auf die Rückkehr des dreifachen Formel-1-Weltmeisters in das Team, für das er als Aufsichtsratsvorsitzender tätig war, gewartet. Jenen Rennstall also mit der im bisherigen Saisonverlauf möglichen Maximalanzahl an Punkten - sieht man von drei nicht gewonnenen Extra-Zählern für die schnellste Rennrunde ab. Ungeachtet dessen bedeuten fünf Doppelerfolge eines Teams zu Saisonbeginn Formel-1-Rekord.