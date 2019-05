Augsburg oder Frankfurt - Hinteregger nur „Ware“?

ÖFB-Legionär Martin Hinteregger pocht massiv auf einen Verbleib beim deutschen Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. „Ich fühle mich richtig wohl und würde mich riesig freuen, wenn der Tag x kommt, an dem ich verkünden kann, dass ich die nächsten paar Jahre hier in Frankfurt sein darf“, sagte der 26-Jährige am Samstag nach dem 1:5 der Hessen beim FC Bayern München. Doch ein wirkliches Mitspracherecht scheint er nicht zu haben. Im Video oben sehen und hören Sie Trainer Adi Hütter nach Hintereggers verschossenen Elfer gegen Chelsea.