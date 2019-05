Mopedraser (16) entkam drei Mal der Polizei

Mit waghalsigem Manöver ausgewichen

Am 17. Mai 2019 gegen 6.20 Uhr früh führten Polizisten im Ortsgebiet von St. Georgen im Attergau Kontrollen des Frühverkehrs durch, als sich der 16-Jährige wieder mit seinem lauten Moped näherte. Die Beamten wollten ihn anhalten. Dabei wich er mit einem waghalsigen Manöver auf den Gehsteig aus, fuhr an den Beamten vorbei und flüchtete über enge Seitenstraßen. Da dieses Mal am Moped die Kennzeichentafel montiert war, konnten sich die Beamten dieses bei der Vorbeifahrt notieren. Daraufhin führten sie eine intensive Fahndung nach dem flüchtigen Mopedlenker durch. Gegen 6:30 Uhr kam er ihnen auf der Attergaustraße am Ortsende von St. Georgen entgegen.