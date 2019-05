Urnengang am Sonntag nun erster Test für Neuwahl

Der nächste Wahlsonntag werde „der Ritt über den Bodensee“, sagt Peter Hajek. Die Ausgangslage habe sich massiv verändert, alle Interviews der letzten Wochen und Monate seien Makulatur. Dabei hätten die EU-Wahlen jetzt eine neue Bedeutung - seien sie doch nun „die Testwahl für die Nationalratswahl“. Aber die Zeit reiche nicht mehr wirklich für seriöse Umfragen - und die bisher durchgeführten Tausenden Interviews „können wir wegwerfen“, so der Experte. Wie sich der Regierungs-Crash auf die EU- und in der Folge auf die Nationalratswahl auswirken werden, könne man derzeit nicht sagen: „Das kann in alle Richtungen gehen.“