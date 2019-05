Grubinger: „Müssen politische Lage neu bewerten“

Es ist keine Übertreibung das einen historischen Moment zu nennen. Geschichte wird derzeit in unserem Land allerdings viel zu selten positiv geschrieben. Darum hier in diesem Zusammenhang mein positives Erlebnis dieser Woche: Vor zwei Tagen durfte ich auf Einladung der Raiffeisen Bank Wien/Niederösterreich für deren Genossenschafter und Aktionäre ein kurzes Konzert geben. Dort kam ich mit Menschen ins Gespräch, die in ihrem Tun wirklich etwas zum Besseren für unser Land erreichen wollen. Im positiven Sinne österreichische Patrioten, denen Ruf und Schicksal unseres Landes nicht egal sind. In diesem Moment musste ich an jene in der ÖVP denken, die von den türkisen Posterboys in der Regierung oft ein bisschen verächtlich die „alte ÖVP“ genannt werden.