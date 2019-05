Holztransporter kippte in den Straßengraben

Der 28-jährige Kraftfahrer aus Slowenien war am Freitag gegen 8.30 Uhr auf der Lippitzbacher Straße (B 80 a) in Bleiburg unterwegs, als er mit seinem mit Rundholz vollbeladenen Sattelzug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts auf das Bankett geriet. In der Folge gab das weiche Erdreich nach und der Sattelzug stürzte über die Böschung in den Straßengraben und kam seitlich zum Liegen. Der Kraftfahrer blieb unverletzt. Am Kraftfahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Bei den Bergearbeiten, die eineinhalb Stunden andauerten und daher die Lippitzbacher Straße für den gesamten Verkehr gesperrt war, wurde durch die schweren Bergefahrzeuge der Asphalt in diesem Bereich leicht beschädigt.