Peinlich! Österreich stolpert in eine 1:9-Abfuhr

Österreichs Fans ließen sich vom Debakel ihre Laune nicht verderben, stimmten selbst im Finish noch „Immer wieder Österreich“-Chöre an, schritten zur Polonaise in der Halle. Schon am Freitag geht es weiter, beginnt mit dem Match gegen Norwegen (16.15 Uhr) die Mission Klassenerhalt - da muss eine eklatante Leistungssteigerung her, Österreich auch den Glauben und das Selbstvertrauen wiederfinden!