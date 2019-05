Asylwerber sticht Bub (11) mit Messer nieder

Asylwerber: „Ich war sechs Monate nur am Weinen“

Als die Staatsanwältin vor Gericht den letzten Satz der Anklage vorgelesen hatte, schlug der junge Mann die Hände vor dem Gesicht zusammen. Dann fing er stockend an, sich zu erklären. Das Nacktvideo habe er selbst gedreht, es aber wieder gelöscht. Über einen Freund will er dann erfahren haben, dass die Mutter des Buben sein Handy gehackt und das Video verbreitet haben soll. Seither wird er nach eigener Darstellung in den sozialen Medien beleidigt. „Ich war sechs Monate nur am Weinen“, sagte der 26-Jährige.